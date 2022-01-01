Сделано в Финляндии. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Сделано в Финляндии
1-й сезон
6-я серия
7.82022, Made in Finland
Драмы18+

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Сделано в Финляндии (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Многосерийная производственная драма о том, как компания Nokia стала легендарным производителем мобильных телефонов. У небольшой финской фирмы по производству электроники крупные проблемы. Финансовый директор предупреждает главу компании, что его инвестиции могут обернуться убытками. Тем временем инженеру Nokia Ристо Салминену приходит в голову идея изобрести самый маленький мобильный телефон в мире. Однако революционный проект оказывается под угрозой – из-за волны сокращений его откладывают в долгий ящик. Каким же образом Nokia совершит свой главный прорыв и из убыточной компании превратится в законодательницу мобильной моды? Вы можете увидеть это своими глазами, посмотрев сериал «Сделано в Финляндии» (2022) на Wink.

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Информация

Страна
Финляндия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb