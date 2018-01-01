Сделано в Финляндии (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Многосерийная производственная драма о том, как компания Nokia стала легендарным производителем мобильных телефонов. У небольшой финской фирмы по производству электроники крупные проблемы. Финансовый директор предупреждает главу компании, что его инвестиции могут обернуться убытками. Тем временем инженеру Nokia Ристо Салминену приходит в голову идея изобрести самый маленький мобильный телефон в мире. Однако революционный проект оказывается под угрозой – из-за волны сокращений его откладывают в долгий ящик. Каким же образом Nokia совершит свой главный прорыв и из убыточной компании превратится в законодательницу мобильной моды? Вы можете увидеть это своими глазами, посмотрев сериал «Сделано в Финляндии» (2022) на Wink.
Рейтинг
- МЛРежиссёр
Маарит
Лалли
- УААктриса
Уна
Айрола
- ССАктёр
Сампо
Саркола
- СТАктриса
Сату
Туули Карху
- ННАктриса
Нийна
Нурминен
- ЮПАктёр
Юкка
Пуотила
- ПХАктёр
Пелле
Хейккиля
- МБАктёр
Мартин
Бахне
- МЯАктёр
Маркус
Ярвенпаа
- КХСценарист
Каарина
Хазард
- МЛСценарист
Маарит
Лалли
- ЛВСценарист
Ласси
Вьерикко
- ЛВСценарист
Лео
Вийррет
- МХПродюсер
Минна
Хаапкюля
- ХЛХудожница
Хезер
Лоффлер
- РРОператор
Рауно
Ронкайнен