WinkДетямНачальный уровень5-й сезон7-я серия
Начальный уровень (сериал, 2008) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн
6.92008, Say it Right!
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 0+8 мин
Начальный уровень
Сезон 5 Серия 1
- 0+8 мин
Начальный уровень
Сезон 5 Серия 2
- 0+8 мин
Начальный уровень
Сезон 5 Серия 3
- 0+8 мин
Начальный уровень
Сезон 5 Серия 4
- 0+8 мин
Начальный уровень
Сезон 5 Серия 5
- 0+8 мин
Начальный уровень
Сезон 5 Серия 6
- 0+8 мин
Начальный уровень
Сезон 5 Серия 7
- 0+8 мин
Начальный уровень
Сезон 5 Серия 8
Сюжет
Программа «Say it Right» поможет Вам улучшить произношение. Тренируем артикуляцию на словах и скороговорках.
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