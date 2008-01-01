Say it Right! Серия 7
Wink
Детям
Начальный уровень
5-й сезон
7-я серия

Начальный уровень (сериал, 2008) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн

6.92008, Say it Right!
Образовательные0+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Программа «Say it Right» поможет Вам улучшить произношение. Тренируем артикуляцию на словах и скороговорках.

Сериал Say it Right! Серия 7 5 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Образовательные

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