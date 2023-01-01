Начальный уровень
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Начальный уровень

Начальный уровень (сериал, 2008) смотреть онлайн

7.12008, A-level 11 сезонов
A-level0+
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Сюжет

Блок A-Level предназначен для тех, кто изучает английский с нуля или уже имеет базовые знания. При систематическом просмотре программ блока и выполнении упражнений зритель сможет быстро освоить основную лексику и элементарную грамматику, научится понимать английскую речь на слух.

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