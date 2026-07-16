Саша против!. Сезон 1. Серия 6
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Саша против!
1-й сезон
6-я серия
2023, Саша против!. Сезон 1. Серия 6
Драма, Комедия18+

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Саша против! (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

17-летние подростки — москвичка Саша и казах Мамажан — узнают, что их родители собираются пожениться, и теперь они станут сводными братом с сестрой и будут жить под одной крышей. Вскоре оба понимают, что мирное сосуществование невозможно: Жан мешает Саше делать спортивную карьеру, а Саша Жану — заниматься музыкой. Чтобы избавиться друг от друга, подростки вступают в противостояние, которое приводит к неожиданным для обоих последствиям.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.5 КиноПоиск