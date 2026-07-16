17-летние подростки — москвичка Саша и казах Мамажан — узнают, что их родители собираются пожениться, и теперь они станут сводными братом с сестрой и будут жить под одной крышей. Вскоре оба понимают, что мирное сосуществование невозможно: Жан мешает Саше делать спортивную карьеру, а Саша Жану — заниматься музыкой. Чтобы избавиться друг от друга, подростки вступают в противостояние, которое приводит к неожиданным для обоих последствиям.

