WinkСериалыСаша против!1-й сезон
Саша против! (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
2023, Саша против!. Сезон 1 8 серий
Драма, Комедия18+
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О сериале
17-летние подростки — москвичка Саша и казах Мамажан — узнают, что их родители собираются пожениться, и теперь они станут сводными братом с сестрой и будут жить под одной крышей. Вскоре оба понимают, что мирное сосуществование невозможно: Жан мешает Саше делать спортивную карьеру, а Саша Жану — заниматься музыкой. Чтобы избавиться друг от друга, подростки вступают в противостояние, которое приводит к неожиданным для обоих последствиям.
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