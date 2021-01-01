Сабина Мамедова (Азербайджанский обед)
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Детям
Самый вкусный день
1-й сезон
Сабина Мамедова (Азербайджанский обед)

Самый вкусный день (сериал, 2021) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн бесплатно

8.12021, Сабина Мамедова (Азербайджанский обед)
ТВ-шоу6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Татьяна Морозова – очаровательная ведущая с отличным чувством юмора каждую субботу приглашает на свою кухню лучших шеф-поваров, чтобы узнать их профессиональные секреты, лайфхаки, открыть для зрителей мир кулинарии и научиться готовить, как в лучших ресторанах мира. Она – воплощение домохозяйки, которая умеет готовить, но хочет удивить домочадцев новыми рецептами. Борется между желанием вкусно поесть и сохранить фигуру. Озабочена ЗОЖ, но в глубине души любит «нормальную» еду. Он – король кухни, принц острых ножей, герцог соусов, маркиз салатов, граф гарниров, барон гастрономических изысков. Приглашённые шефы – лучшие в своём деле - готовы поделиться со зрителями своими знаниями. В каждом новом выпуске Татьяна встречает нового шеф-повара, чтобы приготовить два кулинарных шедевра.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

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