Самый вкусный день (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
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Самый вкусный день
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Сезон 1 Серия 35Бесплатно
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Сезон 1 Серия 36Бесплатно
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Самый вкусный день
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
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Самый вкусный день
Сезон 1 Серия 38Бесплатно
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Самый вкусный день
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Сюжет
Татьяна Морозова – очаровательная ведущая с отличным чувством юмора каждую субботу приглашает на свою кухню лучших шеф-поваров, чтобы узнать их профессиональные секреты, лайфхаки, открыть для зрителей мир кулинарии и научиться готовить, как в лучших ресторанах мира. Она – воплощение домохозяйки, которая умеет готовить, но хочет удивить домочадцев новыми рецептами. Борется между желанием вкусно поесть и сохранить фигуру. Озабочена ЗОЖ, но в глубине души любит «нормальную» еду. Он – король кухни, принц острых ножей, герцог соусов, маркиз салатов, граф гарниров, барон гастрономических изысков. Приглашённые шефы – лучшие в своём деле - готовы поделиться со зрителями своими знаниями. В каждом новом выпуске Татьяна встречает нового шеф-повара, чтобы приготовить два кулинарных шедевра.
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