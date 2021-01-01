Самый вкусный день (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Татьяна Морозова – очаровательная ведущая с отличным чувством юмора каждую субботу приглашает на свою кухню лучших шеф-поваров, чтобы узнать их профессиональные секреты, лайфхаки, открыть для зрителей мир кулинарии и научиться готовить, как в лучших ресторанах мира. Она – воплощение домохозяйки, которая умеет готовить, но хочет удивить домочадцев новыми рецептами. Борется между желанием вкусно поесть и сохранить фигуру. Озабочена ЗОЖ, но в глубине души любит «нормальную» еду. Он – король кухни, принц острых ножей, герцог соусов, маркиз салатов, граф гарниров, барон гастрономических изысков. Приглашённые шефы – лучшие в своём деле - готовы поделиться со зрителями своими знаниями. В каждом новом выпуске Татьяна встречает нового шеф-повара, чтобы приготовить два кулинарных шедевра.



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