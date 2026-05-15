Самые шокирующие гипотезы. Сезон 2. Серия 50
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Самые шокирующие гипотезы
2-й сезон
50-я серия
9.12026, Самые шокирующие гипотезы. Сезон 2. Серия 50
Документальный18+
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Самые шокирующие гипотезы (сериал, 2026) сезон 2 серия 50 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Новые ответы на старые вопросы. Факты, о которых долго молчали, и независимая оценка событий, изменивших мир. Расследования самых сенсационных историй и свежий взгляд на, казалось бы, общеизвестные исторические факты. Поиск закономерностей и параллелей в самых невероятных явлениях нашей жизни, новости из всех областей человеческих знаний и загадки потаённых уголков нашего подсознания.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

5.4 КиноПоиск