Сага о Форсайтах (сериал, 2002) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Три поколения богатой английской семьи сталкиваются с искушениями и страстями в непростой период конца XIX — начала XX веков. Историческая костюмная драма «Сага о Форсайтах» — сериал по циклу романов Джона Голсуорси о стыдных секретах сливок общества. В главных ролях Дэмиэн Льюис и Джина Макки.



Лондон, конец XIX века. Семья Форсайтов лишь на первый взгляд кажется счастливой и успешной, в то время как за фасадом благополучия дремлют страсти. Пока Уинифрид Форсайт празднует помолвку, брак ее кузена Джолиона II разваливается из-за ревности жены к французской гувернантке. После этого Джолиона отлучают от наследства, чему способствует его кузен, адвокат Сомс Форсайт. Сам он, тем временем, пытается завоевать расположение Ирэн Эррон — бедной, но гордой девушки, которую пугает стремление Сомса все контролировать. Под давлением мачехи Ирэн соглашается стать частью семьи Форсайтов. Однако свадьба не принесет счастья никому, а Ирэн окажется втянутой в пучину страстей, измен и предательств, смириться с которыми не помогут никакие деньги.



