Сага о Форсайтах. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Сага о Форсайтах
2-й сезон
4-я серия
9.12002, The Forsyte Saga
Драма, Мелодрама18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сага о Форсайтах (сериал, 2002) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Три поколения богатой английской семьи сталкиваются с искушениями и страстями в непростой период конца XIX — начала XX веков. Историческая костюмная драма «Сага о Форсайтах» — сериал по циклу романов Джона Голсуорси о стыдных секретах сливок общества. В главных ролях Дэмиэн Льюис и Джина Макки.

Лондон, конец XIX века. Семья Форсайтов лишь на первый взгляд кажется счастливой и успешной, в то время как за фасадом благополучия дремлют страсти. Пока Уинифрид Форсайт празднует помолвку, брак ее кузена Джолиона II разваливается из-за ревности жены к французской гувернантке. После этого Джолиона отлучают от наследства, чему способствует его кузен, адвокат Сомс Форсайт. Сам он, тем временем, пытается завоевать расположение Ирэн Эррон — бедной, но гордой девушки, которую пугает стремление Сомса все контролировать. Под давлением мачехи Ирэн соглашается стать частью семьи Форсайтов. Однако свадьба не принесет счастья никому, а Ирэн окажется втянутой в пучину страстей, измен и предательств, смириться с которыми не помогут никакие деньги.

Чтобы следить за запутанными отношениями героев, смотрите сериал «Сага о Форсайтах» в подписке Amediateka на Wink.

Сериал Сага о Форсайтах 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Сага о Форсайтах»