С любовью, аферист (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Популярную алматинскую блогершу Гаухар обманул и бросил в долгах жених по имени Тимур. Она объединяется с Чолпон, его предыдущей жертвой из Бишкека, чтобы найти афериста и вернуть украденное. Девушки разрабатывают план мести для наказания мошенника-ловеласа. Однако, когда они приближаются к цели, дело принимает неожиданный оборот.



Сериал С любовью, аферист 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.