2024, C lyubovyu, aferist
Драма18+
Эта серия пока недоступна
С любовью, аферист (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Популярную алматинскую блогершу Гаухар обманул и бросил в долгах жених по имени Тимур. Она объединяется с Чолпон, его предыдущей жертвой из Бишкека, чтобы найти афериста и вернуть украденное. Девушки разрабатывают план мести для наказания мошенника-ловеласа. Однако, когда они приближаются к цели, дело принимает неожиданный оборот.
