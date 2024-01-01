Эта серия пока недоступна
С любовью, аферист (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+Скоро
С любовью, аферист
Сезон 1 Серия 1
- 18+Скоро
С любовью, аферист
Сезон 1 Серия 2
- 18+Скоро
С любовью, аферист
Сезон 1 Серия 3
- 18+Скоро
С любовью, аферист
Сезон 1 Серия 4
- 18+Скоро
С любовью, аферист
Сезон 1 Серия 5
- 18+Скоро
С любовью, аферист
Сезон 1 Серия 6
- 18+Скоро
С любовью, аферист
Сезон 1 Серия 7
- 18+Скоро
С любовью, аферист
Сезон 1 Серия 8
- 18+Скоро
С любовью, аферист
Сезон 1 Серия 9
- 18+Скоро
С любовью, аферист
Сезон 1 Серия 10
О сериале
После того, как любимый мужчина оказывается мошенником, популярная блогерша объединяет усилия с его прошлой жертвой, чтобы добиться справедливости. Казахстанская драма «С любовью, аферист» — сериал о взаимовыручке перед лицом жизненных испытаний.
В жизни Гаухар началась белая полоса. У нее прекрасные дети, блог на пике популярности, а бойфренд Тимур кажется идеальным. Но все это иллюзия — однажды Тимур попросту исчезает, украв у Гаухар деньги и отрезав все каналы связи. И все же она не остается одна и знакомится с Чолпон, которая тоже стала жертвой Тимура. Хотя обе они мечтают отомстить обманщику и вернуть украденное, это будет нелегко. Девушкам предстоит понять друг друга и вновь найти в себе смелость довериться близкому человеку.
Что ждет их в конце этого пути, расскажет сериал «С любовью, аферист» (2024). Пронзительная драма доступна к просмотру в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
Сериал С любовью, аферист 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.