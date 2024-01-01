С любовью, аферист (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

После того, как любимый мужчина оказывается мошенником, популярная блогерша объединяет усилия с его прошлой жертвой, чтобы добиться справедливости. Казахстанская драма «С любовью, аферист» — сериал о взаимовыручке перед лицом жизненных испытаний.



В жизни Гаухар началась белая полоса. У нее прекрасные дети, блог на пике популярности, а бойфренд Тимур кажется идеальным. Но все это иллюзия — однажды Тимур попросту исчезает, украв у Гаухар деньги и отрезав все каналы связи. И все же она не остается одна и знакомится с Чолпон, которая тоже стала жертвой Тимура. Хотя обе они мечтают отомстить обманщику и вернуть украденное, это будет нелегко. Девушкам предстоит понять друг друга и вновь найти в себе смелость довериться близкому человеку.



Что ждет их в конце этого пути, расскажет сериал «С любовью, аферист» (2024). Пронзительная драма доступна к просмотру в нашем онлайн-кинотеатре Wink.



