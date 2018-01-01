С любовью, аферист (сериал, 2024) смотреть онлайн

С любовью, аферист
С любовью, аферист
2024, C lyubovyu, aferist 1 сезон
Драма18+

О сериале

Популярную алматинскую блогершу Гаухар обманул и бросил в долгах жених по имени Тимур. Она объединяется с Чолпон, его предыдущей жертвой из Бишкека, чтобы найти афериста и вернуть украденное. Девушки разрабатывают план мести для наказания мошенника-ловеласа. Однако, когда они приближаются к цели, дело принимает неожиданный оборот.

Страна
Казахстан
Жанр
Драма

