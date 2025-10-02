С добрым утром, Мартин! (мультсериал, 2003) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн бесплатно

Девятилетний школьник каждый день перевоплощается в кого-то нового и выносит из этого полезные уроки. «С добрым утром, Мартин!» — детский мультсериал о дружбе и любознательности.



Каждое утро для Мартина начинается с сюрприза — он выбирается из кровати и понимает, кем он будет сегодня. Мартин может проснуться с драконьим хвостом и начать кашлять огнем или стать волшебником, который способен наслать на вредного школьного директора перечное облако. Иногда он оборачивается греческим богом, а порой становится грабителем, которого по всему городу разыскивает полиция. Но всегда его поддерживают верные друзья Роксана и Громо, а также любящие родители, которые не удивляются уже ничему.



