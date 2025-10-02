С добрым утром, Мартин! (мультсериал, 2003) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Девятилетний школьник каждый день перевоплощается в кого-то нового и выносит из этого полезные уроки. «С добрым утром, Мартин!» — детский мультсериал о дружбе и любознательности.
Каждое утро для Мартина начинается с сюрприза — он выбирается из кровати и понимает, кем он будет сегодня. Мартин может проснуться с драконьим хвостом и начать кашлять огнем или стать волшебником, который способен наслать на вредного школьного директора перечное облако. Иногда он оборачивается греческим богом, а порой становится грабителем, которого по всему городу разыскивает полиция. Но всегда его поддерживают верные друзья Роксана и Громо, а также любящие родители, которые не удивляются уже ничему.
Присоединиться к похождениям друзей позволит анимационный сериал «С добрым утром, Мартин!». Смотреть его вы сможете у нас на Wink.
СтранаФранция, Китай
ЖанрПриключения, Фэнтези, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джеки
Бретодо
- ЛВРежиссёр
Люк
Винчигуэрра
- КЭАктёр
Кристиан
Эриксон
- ГСАктёр
Гвенаэль
Сомье
- БВАктриса
Брижитт
Виртюд
- БСАктриса
Барбара
Скафф
- СААктриса
Софи
Артурус
- ЖФСценарист
Жан-Реми
Франсуа
- БМСценарист
Брюно
Мерль
- ПНСценарист
Пол
Нуга
- РДСценарист
Райнальд
Де Лео
- ДОПродюсер
Дэнис
Оливери
- ДРКомпозитор
Дидье
Рие
- ДРКомпозитор
Джеральд
Робертс