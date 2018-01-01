Wink
С добрым утром, Мартин!
Актёры и съёмочная группа сериала «С добрым утром, Мартин!»

Режиссёры

Джеки Бретодо

Jacky Bretaudeau
Режиссёр
Люк Винчигуэрра

Luc Vinciguerra
Режиссёр

Актёры

Кристиан Эриксон

Christian Erickson
Актёр
Гвенаэль Сомье

Gwénaël Sommier
АктёрMartin
Брижитт Виртюд

Brigitte Virtudes
АктрисаAurore Matin / Madame Bourdon / Madame Vinaigre
Барбара Скафф

Barbara Scaff
Актриса
Софи Артурус

Sophie Arthuys
АктрисаRoméo

Сценаристы

Жан-Реми Франсуа

Jean-Rémi François
Сценарист
Брюно Мерль

Bruno Merle
Сценарист
Пол Нуга

Paul Nougha
Сценарист
Райнальд Де Лео

Raynald De Leo
Сценарист

Продюсеры

Дэнис Оливери

Denis Olivieri
Продюсер

Композиторы

Дидье Рие

Didier Riey
Композитор
Джеральд Робертс

Gérald Roberts
Композитор