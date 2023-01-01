С добрым утром, малыши!. Сезон 1. Серия 5
Wink
Детям
С добрым утром, малыши!
1-й сезон
5-я серия

С добрым утром, малыши! (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.42023, С добрым утром, малыши!. Сезон 1. Серия 5
Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хрюша, Степашка, Каркуша и их друзья помогают маленьким зрителям не только засыпать, но и продуктивно встречать новый день. Новый формат любимой телепередачи.

Теперь вставать по утрам будет веселее! В новую студию к мастеру интервью Хрюше заглянут певцы, спортсмены, звезды кино, а веселые зверята-репортеры расскажут маленьким зрителям об интересных научных фактах в занимательных и захватывающих расследованиях. Любопытная Каркуша вместе с испытателем Сергеем Беловым откроет свою мастерскую, где они будут проводить уникальные эксперименты. Герои также обсудят новые мультфильмы и даже встретятся с их персонажами.

Провести время с интересом и пользой позволит передача «С добрым утром, малыши» 2023 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.

Сериал С добрым утром, малыши! 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

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