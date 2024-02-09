С добрым утром, малыши! (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Хрюша, Степашка, Каркуша и их друзья помогают маленьким зрителям не только засыпать, но и продуктивно встречать новый день. Новый формат любимой телепередачи.



Теперь вставать по утрам будет веселее! В новую студию к мастеру интервью Хрюше заглянут певцы, спортсмены, звезды кино, а веселые зверята-репортеры расскажут маленьким зрителям об интересных научных фактах в занимательных и захватывающих расследованиях. Любопытная Каркуша вместе с испытателем Сергеем Беловым откроет свою мастерскую, где они будут проводить уникальные эксперименты. Герои также обсудят новые мультфильмы и даже встретятся с их персонажами.



Провести время с интересом и пользой позволит передача «С добрым утром, малыши» 2023 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.

