Рыцари дорог (сериал, 2016) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

2016, Рыцари дорог. Сезон 1. Серия 22
Документальный, Криминал
О сериале
Каждый водитель в России знает «Правило трех Д» — «дай дорогу дураку». Но, к сожалению, и его недостаточно, чтобы выручить тысячи людей, попадающих в аварии и неприятности за рулем. Что делать, если вы стали свидетелем аварии? Как вести себя, если вас атакует тот самый «Д» из поговорки? Как в сложной ситуации быть не тормозом, а героем?
