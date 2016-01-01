Рыцари дорог (сериал, 2016) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Рыцари дорог. Сезон 1. Серия 16
Каждый водитель в России знает «Правило трех Д» — «дай дорогу дураку». Но, к сожалению, и его недостаточно, чтобы выручить тысячи людей, попадающих в аварии и неприятности за рулем. Что делать, если вы стали свидетелем аварии? Как вести себя, если вас атакует тот самый «Д» из поговорки? Как в сложной ситуации быть не тормозом, а героем?

