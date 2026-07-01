Усадьба "Быково". Московская область. Герои - волонтеры проекта
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Сериалы
Русские усадьбы
1-й сезон
Усадьба "Быково". Московская область. Герои - волонтеры проекта
2026, Усадьба "Быково". Московская область. Герои - волонтеры проекта
Документальный6+

Контент станет доступным 24.07.2026

Русские усадьбы (сериал, 2026) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В центре сериала – история отца и десятилетнего сына. Никита и Марк Тихоновы-Рау влюбляются в разрушающуюся Подмосковную усадьбу своих предков из немецкой династии Шлиппе. Эта любовь становится стартовой точкой увлекательного путешествия по возрожденным усадьбам России в поисках ответов на главный вопрос – как спасти то, что погибает на глазах.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

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