WinkСериалыРусские усадьбы1-й сезонТерем "Асташово". Костромская область. Герой Ольга Головичер
2026, Терем "Асташово". Костромская область. Герой Ольга Головичер
Документальный6+
Русские усадьбы (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 6+36 мин
Русские усадьбы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 6+35 мин
Русские усадьбы
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 6+10июля
Русские усадьбы
Сезон 1 Серия 3
- 6+10июля
Русские усадьбы
Сезон 1 Серия 4
- 6+17июля
Русские усадьбы
Сезон 1 Серия 5
- 6+17июля
Русские усадьбы
Сезон 1 Серия 6
- 6+24июля
Русские усадьбы
Сезон 1 Серия 7
- 6+24июля
Русские усадьбы
Сезон 1 Серия 8
О сериале
В центре сериала – история отца и десятилетнего сына. Никита и Марк Тихоновы-Рау влюбляются в разрушающуюся Подмосковную усадьбу своих предков из немецкой династии Шлиппе. Эта любовь становится стартовой точкой увлекательного путешествия по возрожденным усадьбам России в поисках ответов на главный вопрос – как спасти то, что погибает на глазах.