Терем "Асташово". Костромская область. Герой Ольга Головичер
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Сериалы
Русские усадьбы
1-й сезон
Терем "Асташово". Костромская область. Герой Ольга Головичер
2026, Терем "Асташово". Костромская область. Герой Ольга Головичер
Документальный6+

Русские усадьбы (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В центре сериала – история отца и десятилетнего сына. Никита и Марк Тихоновы-Рау влюбляются в разрушающуюся Подмосковную усадьбу своих предков из немецкой династии Шлиппе. Эта любовь становится стартовой точкой увлекательного путешествия по возрожденным усадьбам России в поисках ответов на главный вопрос – как спасти то, что погибает на глазах.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
34 мин / 00:34

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