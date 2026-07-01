В центре сериала – история отца и десятилетнего сына. Никита и Марк Тихоновы-Рау влюбляются в разрушающуюся Подмосковную усадьбу своих предков из немецкой династии Шлиппе. Эта любовь становится стартовой точкой увлекательного путешествия по возрожденным усадьбам России в поисках ответов на главный вопрос – как спасти то, что погибает на глазах.

