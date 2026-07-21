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Русские усадьбы
Актёры и съёмочная группа сериала «Русские усадьбы»

Актёры и съёмочная группа сериала «Русские усадьбы»

Режиссёры

Никита Тихонов-Рау

Никита Тихонов-Рау

Режиссёр

Сценаристы

Ольга Арлаускас

Ольга Арлаускас

Сценарист

Продюсеры

Никита Тихонов-Рау

Никита Тихонов-Рау

Продюсер
Ольга Арлаускас

Ольга Арлаускас

Продюсер

Монтажёры

Диана Исаева

Диана Исаева

Монтажёр
Артур Анаян

Артур Анаян

Монтажёр
Павел Поярков

Павел Поярков

Монтажёр

Операторы

Антон Бурмага

Антон Бурмага

Оператор
Олег Яковенко

Олег Яковенко

Оператор

Композиторы

Алексей Чинцов

Алексей Чинцов

Композитор