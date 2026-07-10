Кэтрин и Жорж Готье живут в пригороде Вашингтона, работают и воспитывают двух сыновей. И никто, даже собственные дети, не знают, что на самом деле Готье — российские сотрудники СВР. Им поручено узнать детали тайного плана США против России и не дать ему воплотиться в жизнь. Из-за предателя ФБР узнает о русских разведчиках и бросает все силы, чтобы найти их. Готье предстоит не только избежать разоблачения, но и успеть спасти страну от краха.

