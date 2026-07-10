2023, Русские. Сезон 1. Серия 2
Детектив18+
Серия в подписке «PREMIER»
Русские (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Русские
Сезон 1 Серия 1
- 18+51 мин
Русские
Сезон 1 Серия 2
- 18+52 мин
Русские
Сезон 1 Серия 3
- 18+52 мин
Русские
Сезон 1 Серия 4
- 18+52 мин
Русские
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Русские
Сезон 1 Серия 6
- 18+52 мин
Русские
Сезон 1 Серия 7
- 18+52 мин
Русские
Сезон 1 Серия 8
- 18+52 мин
Русские
Сезон 1 Серия 9
- 18+51 мин
Русские
Сезон 1 Серия 10
- 18+52 мин
Русские
Сезон 1 Серия 11
- 18+52 мин
Русские
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Кэтрин и Жорж Готье живут в пригороде Вашингтона, работают и воспитывают двух сыновей. И никто, даже собственные дети, не знают, что на самом деле Готье — российские сотрудники СВР. Им поручено узнать детали тайного плана США против России и не дать ему воплотиться в жизнь. Из-за предателя ФБР узнает о русских разведчиках и бросает все силы, чтобы найти их. Готье предстоит не только избежать разоблачения, но и успеть спасти страну от краха.
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