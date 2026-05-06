Руководство сотен демонов. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Руководство сотен демонов
1-й сезон
3-я серия
2020, Bai yao pu
Мультсериалы18+

Руководство сотен демонов (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В Китае прошлого, где идут бесконечные войны, а люди голодают, живёт целительница Таояо. Она путешествует по миру в компании маленького монаха с чистым сердцем и Серого Лиса, который имеет две сущности: человеческую и звериную. Таояо обладает магическим даром исцелять души демонов, живущих среди смертных и способных обретать их облик. Злые духи охотятся на людей в надежде завладеть их плотью и душами и поджидают своих жертв повсюду. Даже в тихой придорожной гостинице постояльцам нужно быть начеку, ведь её гостеприимные хозяева могут оказаться кровожадными монстрами.

Страна
Китай
Жанр
Мультсериалы
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb