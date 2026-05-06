2020, Bai yao pu
Мультсериалы18+
Руководство сотен демонов (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
- 18+30 мин
Руководство сотен демонов
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+21 мин
Руководство сотен демонов
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+23 мин
Руководство сотен демонов
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+22 мин
Руководство сотен демонов
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+18 мин
Руководство сотен демонов
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+22 мин
Руководство сотен демонов
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+21 мин
Руководство сотен демонов
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+22 мин
Руководство сотен демонов
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+19 мин
Руководство сотен демонов
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+26 мин
Руководство сотен демонов
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+27 мин
Руководство сотен демонов
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+29 мин
Руководство сотен демонов
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
В Китае прошлого, где идут бесконечные войны, а люди голодают, живёт целительница Таояо. Она путешествует по миру в компании маленького монаха с чистым сердцем и Серого Лиса, который имеет две сущности: человеческую и звериную. Таояо обладает магическим даром исцелять души демонов, живущих среди смертных и способных обретать их облик. Злые духи охотятся на людей в надежде завладеть их плотью и душами и поджидают своих жертв повсюду. Даже в тихой придорожной гостинице постояльцам нужно быть начеку, ведь её гостеприимные хозяева могут оказаться кровожадными монстрами.
СтранаКитай
ЖанрМультсериалы
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb