В Китае прошлого, где идут бесконечные войны, а люди голодают, живёт целительница Таояо. Она путешествует по миру в компании маленького монаха с чистым сердцем и Серого Лиса, который имеет две сущности: человеческую и звериную. Таояо обладает магическим даром исцелять души демонов, живущих среди смертных и способных обретать их облик. Злые духи охотятся на людей в надежде завладеть их плотью и душами и поджидают своих жертв повсюду. Даже в тихой придорожной гостинице постояльцам нужно быть начеку, ведь её гостеприимные хозяева могут оказаться кровожадными монстрами.

