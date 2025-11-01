Рождественская луна. Любовь волка. Сезон 1. Серия 42
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Рождественская луна. Любовь волка
1-й сезон
42-я серия

Рождественская луна. Любовь волка (сериал, 2023) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн

6.12023, Mr.Santa,I Want You!
Драма18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Юная студентка, чье сердце разбито накануне Рождества, в порыве отчаяния целует незнакомца. Но эта случайная встреча оборачивается судьбоносной: ее таинственный спаситель оказывается богатым Альфой-оборотнем . История разворачивается на фоне зимних праздников, но магия Рождества здесь переплетается с темным очарованием оборотней. Героиня сталкивается с невероятной реальностью, где ее ждет не просто новая любовь, а предначертанная судьба, полная страсти и опасности.

Страна
США, Китай
Жанр
Драма
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

7.8 IMDb