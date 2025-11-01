Рождественская луна. Любовь волка (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Юная студентка, чье сердце разбито накануне Рождества, в порыве отчаяния целует незнакомца. Но эта случайная встреча оборачивается судьбоносной: ее таинственный спаситель оказывается богатым Альфой-оборотнем . История разворачивается на фоне зимних праздников, но магия Рождества здесь переплетается с темным очарованием оборотней. Героиня сталкивается с невероятной реальностью, где ее ждет не просто новая любовь, а предначертанная судьба, полная страсти и опасности.

