Рождественская луна. Любовь волка. Сезон 1
Wink
Сериалы
Рождественская луна. Любовь волка
1-й сезон

Рождественская луна. Любовь волка (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

5.82023, Mr.Santa,I Want You! 65 серий
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Юная студентка, чье сердце разбито накануне Рождества, в порыве отчаяния целует незнакомца. Но эта случайная встреча оборачивается судьбоносной: ее таинственный спаситель оказывается богатым Альфой-оборотнем . История разворачивается на фоне зимних праздников, но магия Рождества здесь переплетается с темным очарованием оборотней. Героиня сталкивается с невероятной реальностью, где ее ждет не просто новая любовь, а предначертанная судьба, полная страсти и опасности.

Страна
США, Китай
Жанр
Драма

Рейтинг