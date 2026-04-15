Рожденный отчаянием (сериал, 2025) сезон 1 серия 93 смотреть онлайн бесплатно

Он был тем, кого не замечали: тихий приёмный сын, терпевший унижения. Но в тайне он носил в себе древнюю силу – умение впитывать небесный гром и звёздный свет, становясь живым сосудом небесной мощи. Случайная встреча изменила всё: рискуя жизнью, он вырвал из пасти тигра прославленную воительницу – наследницу самого богатого и влиятельного рода.В тот миг старая жизнь умерла. Начиналось восхождение того, кого судьба избрала стать героем. От тени – к свету, от нуля – к легенде.

