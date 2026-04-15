Рожденный отчаянием. Сезон 1. Серия 88
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Сериалы
Рожденный отчаянием
1-й сезон
88-я серия
6.62025, War God of the Abyss
Боевик, Драма18+

Рожденный отчаянием (сериал, 2025) сезон 1 серия 88 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Он был тем, кого не замечали: тихий приёмный сын, терпевший унижения. Но в тайне он носил в себе древнюю силу – умение впитывать небесный гром и звёздный свет, становясь живым сосудом небесной мощи. Случайная встреча изменила всё: рискуя жизнью, он вырвал из пасти тигра прославленную воительницу – наследницу самого богатого и влиятельного рода.В тот миг старая жизнь умерла. Начиналось восхождение того, кого судьба избрала стать героем. От тени – к свету, от нуля – к легенде.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Драма
Время
1 мин / 00:01

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