8.52023, Российский хоккей. Сила внутри. Сезон 1. Серия 3
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Российский хоккей. Сила внутри (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Хоккей в России — не просто игра, это культурный тренд, выходящий за рамки спорта. В стране 45 профессиональных хоккейных клубов, почти у всех есть детская школа, академия или даже несколько. В 2021-м году в России было зарегистрировано 103 тысячи хоккеистов — это не только профессионалы, а все, кто играет в хоккей. Этим людям — игрокам и болельщикам, профессионалам и любителям, родителям и детям — посвящается сериал.