Хоккей в России — не просто игра, это культурный тренд, выходящий за рамки спорта. В стране 45 профессиональных хоккейных клубов, почти у всех есть детская школа, академия или даже несколько. В 2021-м году в России было зарегистрировано 103 тысячи хоккеистов — это не только профессионалы, а все, кто играет в хоккей. Этим людям — игрокам и болельщикам, профессионалам и любителям, родителям и детям — посвящается сериал.

