Wink
Детям
Романовы
1-й сезон
8-я серия

Романовы (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2013, Романовы. Серия 8
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Александр III был совершенно лишен показного аристократизма, во время его правления Россия стала одним из лидеров мировой политики. Николай II – последний царь из династии Романовых, единственный из монархов, причисленный к лику святых, Россия переживала экономический подъем невиданный ни до, ни после его правления.

Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Романовы»