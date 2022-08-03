Романовы (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2013, Романовы. Серия 8
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Александр III был совершенно лишен показного аристократизма, во время его правления Россия стала одним из лидеров мировой политики. Николай II – последний царь из династии Романовых, единственный из монархов, причисленный к лику святых, Россия переживала экономический подъем невиданный ни до, ни после его правления.
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
8.2 IMDb
- МБРежиссёр
Максим
Беспалый
- АШАктёр
Андрей
Шибаршин
- АГАктёр
Александр
Горелов
- ЕААктриса
Елена
Александрова
- ВФАктёр
Владимир
Фролов
- ВЕАктёр
Владимир
Егоров
- АТАктёр
Александра
Титова
- КШАктёр
Константин
Шелягин
- ИЖАктриса
Ирина
Жерякова
- ЮКАктёр
Юрий
Коновалов
- ДААктёр
Дмитрий
Антимонов
- МБСценарист
Марина
Бандиленко
- МУСценарист
Марина
Улыбышева
- МКСценарист
Максим
Кальсин
- ВБПродюсер
Валерий
Бабич
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Сергей
Титинков
- Продюсер
Константин
Эрнст
- ГПХудожник
Григорий
Пушкин
- НСХудожница
Наталья
Салтыкова
- АПМонтажёр
Александр
Попов
- ИБОператор
Иван
Бархварт
- БККомпозитор
Борис
Кукоба