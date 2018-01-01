Wink
Романовы
1-й сезон

Романовы (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Романовы. Сезон 1 8 серий
Документальный12+

О сериале

Уникальный по форме проект, приуроченным к 400-летию воцарения на Руси дома Романовых, который сочетает в себе элементы и игрового, и документального кино, информационной графики и анимации.

Жанр
Документальный

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Романовы»