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Романовы

Романовы (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Романовы 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Уникальный по форме проект, приуроченным к 400-летию воцарения на Руси дома Романовых, который сочетает в себе элементы и игрового, и документального кино, информационной графики и анимации.

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Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Романовы»

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