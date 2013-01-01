Романовы (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Wink
Романовы
1-й сезон
4-я серия

2013, Романовы. Серия 4
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Анна Иоанновна, согласно подписанной ей «Контрибуции», ограничивает свои права в правлении империей, но всего через месяц разрывает документ и показывает всем, кто именно правит страной. После еe смерти российский престол занимает Елизавета Петровна, дочь Петра I.

Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

