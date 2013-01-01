Романовы (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Анна Иоанновна, согласно подписанной ей «Контрибуции», ограничивает свои права в правлении империей, но всего через месяц разрывает документ и показывает всем, кто именно правит страной. После еe смерти российский престол занимает Елизавета Петровна, дочь Петра I.

