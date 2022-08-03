Wink
Детям
Романовы
1-й сезон
1-я серия

Романовы (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2013, Романовы. Серия 1
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Под вопросом было само существование Российского государства. Именно Михаил Федорович смог дать народу мир, а стране процветание и благополучие, установив прочную централизованную власть. Вслед за ним на престол взошел его сын, Алексей Михайлович Романов, которого с раннего детства готовили к царствованию.

Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Романовы»