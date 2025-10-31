Роман по-голливудски: Любовь в прямом эфире. Сезон 1. Серия 59
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Роман по-голливудски: Любовь в прямом эфире
1-й сезон
59-я серия

Роман по-голливудски: Любовь в прямом эфире (сериал, 2024) сезон 1 серия 59 смотреть онлайн

2024, Hollywood Staged Romance Live 24/7
Драма18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Руби, начинающей актрисы, чья карьера висит на волоске. Отчаявшись, она заключает дерзкую сделку с Чарльзом, могущественным генеральным директором корпорации— изображать идеальную пару на глазах у всего мира. Что начинается как брак по расчету, быстро оборачивается игрой с огнем. Почувствуют ли они настоящее влечение сквозь стену притворства? Сможет ли Руби довериться мужчине, который скрывает, что искал её долгих шесть лет? Погрузитесь в мир роскоши, страсти и голливудских интриг, где каждое чувство — на виду, и ни одному слову нельзя верить.

Страна
США, Китай
Жанр
Драма
Время
1 мин / 00:01

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