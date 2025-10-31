Роман по-голливудски: Любовь в прямом эфире (сериал, 2024) смотреть онлайн

Руби, начинающей актрисы, чья карьера висит на волоске. Отчаявшись, она заключает дерзкую сделку с Чарльзом, могущественным генеральным директором корпорации— изображать идеальную пару на глазах у всего мира. Что начинается как брак по расчету, быстро оборачивается игрой с огнем. Почувствуют ли они настоящее влечение сквозь стену притворства? Сможет ли Руби довериться мужчине, который скрывает, что искал её долгих шесть лет? Погрузитесь в мир роскоши, страсти и голливудских интриг, где каждое чувство — на виду, и ни одному слову нельзя верить.

