Роковой поцелуй вампира. Сезон 1. Серия 53
Wink
Сериалы
Роковой поцелуй вампира
1-й сезон
53-я серия
5.72025, Kiss and Switch The Cursed Vampire
Драма, Мелодрама18+

Роковой поцелуй вампира (сериал, 2025) сезон 1 серия 53 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Чтобы спасти свою бывшую возлюбленную от вампирского короля, жених Дафны совершает двойное предательство: женится на другой и использует запретный ритуал, принеся Дафну в жертву для уплаты долга семьи Ханбо. Она умирает на алтаре, но обретает новое существование как вечная спутница вампира. Узнав о её гибели, её бывший жених Пол сходит с ума от горя и бесплодного раскаяния.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

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