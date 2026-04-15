Роковой поцелуй вампира (сериал, 2025) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн бесплатно

Чтобы спасти свою бывшую возлюбленную от вампирского короля, жених Дафны совершает двойное предательство: женится на другой и использует запретный ритуал, принеся Дафну в жертву для уплаты долга семьи Ханбо. Она умирает на алтаре, но обретает новое существование как вечная спутница вампира. Узнав о её гибели, её бывший жених Пол сходит с ума от горя и бесплодного раскаяния.



