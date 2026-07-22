Когда-то Мин Цзин Шу потеряла всё из-за предательства жениха её сестры Сон Си Пу. Спустя годы девушка возвращается, скрываясь под новым притягательным обликом и именем Цзи Чань. Теперь её цель — долгожданная расплата, но старая боль, тайны прошлого и внезапная страсть превращают месть в непредсказуемую игру.

