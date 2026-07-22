Роковое очарование. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Роковое очарование
1-й сезон
1-я серия
2024, Fei Ta Bu Ke
Драма18+

Контент станет доступным 24.07.2026

Роковое очарование (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда-то Мин Цзин Шу потеряла всё из-за предательства жениха её сестры Сон Си Пу. Спустя годы девушка возвращается, скрываясь под новым притягательным обликом и именем Цзи Чань. Теперь её цель — долгожданная расплата, но старая боль, тайны прошлого и внезапная страсть превращают месть в непредсказуемую игру.

Страна
Китай
Жанр
Драма
Время
10 мин / 00:10

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