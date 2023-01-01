Рок-н-ролл для принцесс. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Рок-н-ролл для принцесс
1-й сезон
2-я серия

Рок-н-ролл для принцесс (сериал, 1990) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

1990, Рок-н-ролл для принцесс. Сезон 1. Серия 2
Комедии, Семейные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Король и королева мармеладного государства задумали женить принца, для этого затеяли конкурс принцесс, превратившийся в забавный, в стиле рок-н-ролл, полный шуток и юмора праздник, который окончился победой любви двух чистых молодых сердец.

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рок-н-ролл для принцесс»

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