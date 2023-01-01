Рок-н-ролл для принцесс (сериал, 1990) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Король и королева мармеладного государства задумали женить принца, для этого затеяли конкурс принцесс, превратившийся в забавный, в стиле рок-н-ролл, полный шуток и юмора праздник, который окончился победой любви двух чистых молодых сердец.



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