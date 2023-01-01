Рок-н-ролл для принцесс (сериал, 1990) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
1990, Рок-н-ролл для принцесс. Сезон 1. Серия 2
Комедии, Семейные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Король и королева мармеладного государства задумали женить принца, для этого затеяли конкурс принцесс, превратившийся в забавный, в стиле рок-н-ролл, полный шуток и юмора праздник, который окончился победой любви двух чистых молодых сердец.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- РВРежиссёр
Радомир
Василевский
- ВИАктёр
Валерий
Ивченко
- Актриса
Светлана
Немоляева
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актёр
Александр
Пашутин
- ИПАктёр
Игорь
Письменный
- ВКАктриса
Валентина
Касьянова
- НСАктриса
Надежда
Самсонова
- СГАктриса
Софья
Горшкова
- МДАктёр
Михаил
Дементьев
- ССАктриса
Светлана
Свирко
- ВЕХудожник
Владимир
Ефимов
- ВММонтажёр
Виктория
Монятовская
- ССОператор
Сергей
Стасенко
- ДТКомпозитор
Давид
Тухманов