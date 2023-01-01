Wink
Детям
Рок-н-ролл для принцесс
Актёры и съёмочная группа сериала «Рок-н-ролл для принцесс»

Актёры и съёмочная группа сериала «Рок-н-ролл для принцесс»

Режиссёры

Радомир Василевский

Радомир Василевский

Режиссёр

Актёры

Валерий Ивченко

Валерий Ивченко

Актёркороль Крузербас
Светлана Немоляева

Светлана Немоляева

Актрисакоролева
Виктор Павлов

Виктор Павлов

АктёрФилогерц
Александр Пашутин

Александр Пашутин

АктёрСоветник
Игорь Письменный

Игорь Письменный

Актёрпринц-ассистент
Валентина Касьянова

Валентина Касьянова

АктрисаАнна-Феодора
Надежда Самсонова

Надежда Самсонова

АктрисаАмалия
Софья Горшкова

Софья Горшкова

АктрисаХильда
Михаил Дементьев

Михаил Дементьев

Актёрповаренок и трубач
Светлана Свирко

Светлана Свирко

Актрисапринцесса Хроникамара

Художники

Владимир Ефимов

Владимир Ефимов

Художник

Монтажёры

Виктория Монятовская

Виктория Монятовская

Монтажёр

Операторы

Сергей Стасенко

Сергей Стасенко

Оператор

Композиторы

Давид Тухманов

Давид Тухманов

Композитор