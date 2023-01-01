WinkДетямРок-н-ролл для принцессАктёры и съёмочная группа сериала «Рок-н-ролл для принцесс»
Актёры и съёмочная группа сериала «Рок-н-ролл для принцесс»
Режиссёры
Актёры
Актёркороль Крузербас
Валерий Ивченко
Актрисакоролева
Светлана Немоляева
АктёрФилогерц
Виктор Павлов
АктёрСоветник
Александр Пашутин
Актёрпринц-ассистент
Игорь Письменный
АктрисаАнна-Феодора
Валентина Касьянова
АктрисаАмалия
Надежда Самсонова
АктрисаХильда
Софья Горшкова
Актёрповаренок и трубач
�Михаил Дементьев
Актрисапринцесса Хроникамара