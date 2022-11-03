Родной человек. Сезон 2. Серия 70
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Родной человек
2-й сезон
70-я серия

Родной человек (сериал, 2017) сезон 2 серия 70 смотреть онлайн

8.72017, Woh Apna Sa
Драма, Мелодрама18+

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О сериале

История парня, состоящего в браке и имеющего двух прекрасных дочерей. Его жена притворяется идеальной невесткой, но на самом деле она - злобная женщина, которая хочет завладеть всем имуществом. Внезапно в его жизнь входит красивая молодая девушка. Он пытается рассказать ей правду о семье, но терпит неудачу.

Страна
Индия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.3 IMDb