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Родной человек
1-й сезон

Родной человек (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.72017, Woh Apna Sa 90 серий
Драма, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История парня, состоящего в браке и имеющего двух прекрасных дочерей. Его жена притворяется идеальной невесткой, но на самом деле она - злобная женщина, которая хочет завладеть всем имуществом. Внезапно в его жизнь входит красивая молодая девушка. Он пытается рассказать ей правду о семье, но терпит неудачу.

Страна
Индия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.3 IMDb