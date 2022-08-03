WinkСериалыРодной человек1-й сезон
Родной человек (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
8.72017, Woh Apna Sa 90 серий
Драма, Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
История парня, состоящего в браке и имеющего двух прекрасных дочерей. Его жена притворяется идеальной невесткой, но на самом деле она - злобная женщина, которая хочет завладеть всем имуществом. Внезапно в его жизнь входит красивая молодая девушка. Он пытается рассказать ей правду о семье, но терпит неудачу.
Рейтинг
6.3 IMDb