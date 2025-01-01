Родная (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Анна и Сергей Кононовы внезапно узнают, что семь лет воспитывают чужого ребенка... Несколько лет назад, когда Аня была вынуждена прибегнуть к процедуре ЭКО, врачи перепутали эмбрионы двух женщин с похожими фамилиями. Супруги решают встретиться с семьей их родной дочери.



Они договариваются, что дети ничего не должны узнать и останутся с теми родителями, которые их растили. Но Анна не может отпустить ситуацию. Она хочет больше знать о своей дочери. Против их общения выступает властный бизнесмен и отец девочки Федор. Вскоре его бросает жена, а он решает отомстить Анне, считая, что она разрушила его семью…



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